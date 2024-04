Top 10 Supercar e Super SUV Q1 2024: l'XM comanda, l'R8 c'è, bene la Purosangue

Quali sono state le supercar più vendute nei primi tre mesi del 2024 in Europa? E quali sono stai i super SUV più commercializzati nel Vecchio Continente nel Q1? Scopriamolo insieme con l'elenco delle 10 auto "esotiche" più vendute in assoluto.

Vi diciamo subito che nella classifica figurano dei veri e propri bolidi, fra cui due Ferrari e due Lamborghini, di conseguenza preparatevi ad una profusione di cavalli, stile e velocità. Partiamo dal decimo posto, dove troviamo l'Aston Martin DBX, che nei primi tre mesi del 2024 ha convinto 233 cittadini europei, in leggera crescita rispetto al 2023, quando ne erano state immatricolate 304. Nona posizione per un'altra fuoriserie da mille e una notte, leggasi la Mercedes AMG GT, venduta quest'anno in 256 unità contro le 41 di un anno fa di questi tempi.

Si sale di posizione, arriviamo all'ottava, e troviamo la prima delle due Ferrari in lista, leggasi la Roma, acquistata anche da Fedez in versione Spider. Della splendida vettura di Maranello ne sono state vendute 276, quindi esattamente 70 in più rispetto al 2023. Continuiamo con la Bentley Bentayga 'monstre SUV' venduto in 283 unità, in calo rispetto al 2023 quando ne erano state immatricolate 357. Ne sono state invece vendute ben 292 di Aston Martin DB12, che l'hanno scorso ovviamente era a 0 tenendo conto che l'ultimo modello è uscito a maggio 2023.



Si scala la classifica e si arriva alla posizione numero cinque dove troviamo la Ferrari Purosangue, di recente acquistata anche da Charles Leclerc. Il primo SUV della storia Ferrari ha convinto 315 cittadini europei, contro i 15 di un anno fa di questi tempi, quando però si stavano verificando le primissime consegne. Proseguiamo con la prima vera supercar di questa classifica, leggasi la Lamborghini Huracan, con 348 unità vendute, in forte aumento rispetto alle 256 dell'anno scorso.

Occhio però alla terza posizione dove troviamo l'Audi R8, decisamente a sorpresa. La supercar dei 4 anelli è uscita di produzione, e forse proprio per questo 352 persone hanno deciso di acquistarla, contro le 108 di un anno fa. Medaglia d'argento per la Lamborghini Urus, seconda a quota 639, e infine la medaglia d'oro se l'aggiudica la “bestia” di casa BMW, leggasi l'XM, che con 913 vetture vendute regna incontrastata nella top 10 dei super SUV e delle supercar.

