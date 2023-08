La Top 10 dei marchi elettrici nel Q2 2023: è guerra fra Tesla e BYD

Qual è il marchio elettrico che nel secondo trimestre del 2023 ha venduto più automobili in giro per il mondo? Parliamo di una battaglia senza quartiere che coinvolge in primo luogo Tesla e BYD: quale dei due automaker sarà al primo posto nel Q2 2023?

Secondo gli ultimi dati pubblicati da TrendForce, Tesla è ancora la regina assoluta del mercato elettrico nel secondo trimestre del 2023. Il marchio di Elon Musk infatti ha conquistato il 21,7% di market share ed è il marchio elettrico che ha venduto di più nel periodo di analisi. Dietro però si avvicina pericolosamente BYD, che ha debuttato anche in Italia. BYD ha il 16,2% e attualmente è l’unico grande colosso capace di impensierire Tesla. Al terzo posto infatti troviamo il gruppo GAC Aion fermo al 6,0%. Volkswagen è il quarto produttore elettrico mondiale con il 4,7%, mentre al quinto posto troviamo la joint venture SAIC-GM-Wuling con il 4,4%.

Nella seconda parte della classifica abbiamo Hyundai e BMW con il 3,6%, Mercedes-Benz con il 2,8%, Kia con il 2,0% (che insieme alla sorella Hyundai potrebbe dunque avere un 5,6% totale), e infine Audi al decimo posto con l’1,9% di market share. Tesla ha piazzato nel Q2 2023 466.000 automobili elettriche, BYD invece si è fermata a 352.000 (in crescita del 95% rispetto all’anno precedente). Le cose si faranno particolarmente interessanti prossimamente, visto che la BYD Atto 3 ha già venduto più della Tesla Model Y in alcuni Paesi nel mese di Luglio (come la Svezia, ad esempio). Vedremo cosa succederà nel Q3 e nel Q4 2023.