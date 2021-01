Ecco la Top 10 degli incidenti più assurdi registrati dalle Tesla

Il 2020 è stato un anno senza precedenti per i cittadini che lo abitano. La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto gigantesco sulla vita di tutti, automobilisti compresi. I lockdown non hanno però impedito che avvenissero incidenti veramente assurdi.

Il video in alto fa una bella cernita e inquadra una Top 10 degli incidenti più violenti registrati nello scorso anno solare dalle telecamere delle Tesla, che in questo senso svolgono sempre un ottimo lavoro. Ci teniamo a dire in anticipo che nessuno di essi è stato mortale.

Le ultime sette posizioni mostrano certamente dinamiche interessanti, ma sono le prime tre ad essere davvero incredibili. Al terzo posto vediamo infatti un clima non proprio ottimale per lo spostamento in autovettura, con pioggia e asfalto impregnato di acqua (lo abbiamo riportato alcuni mesi fa). E' bastato un pizzico di distrazione a causare una frenata improvvisa e infine un grave incidente che ha coinvolto almeno quatto veicoli. In questi casi una maggiore prudenza è consigliabile.

In seconda posizione assistiamo ad un ribaltamento con una reazione da vera e propria pellicola cinematografica: un SUV è entrato il collisione con un altro veicolo ed è finito per ribaltarsi ad una velocità piuttosto elevata: i danni sono stati enormi, ma per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito.

Vince, con un buon margine di vantaggio, un incidente autostradale avvenuto a oltre 100 km/h. Il contesto è veramente assurdo: una muscle car fuori controllo si è immessa sull'autostrada tramite la corsia di accelerazione, ma un attimo dopo è finita contro le barriere sul lato destro della carreggiata per poi venire catapultata verso l'altro lato della strada. Nel frattempo una Tesla stava arrivando a grande velocità, e non ha potuto fare assolutamente nulla per evitare lo scontro. Come potete notare voi stessi, entrambe le macchine sono andate completamente distrutte.

Per concludere menzionando invece un incidente evitato, ecco a voi un leone marino intento ad attraversare un'extraurbana dello stato di Washington. Il grosso animale, che in genere preferisce il mare, si trovava a vari chilometri dall'Oceano Pacifico.