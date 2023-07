Le 10 auto più vendute del 2003: la Punto batte la Panda del 2023

Il mercato auto è in crisi e lo si capisce chiaramente confrontando i dati di vendita del 2023 con quelli di 10 e 20 anni fa. Se infatti nel 2023 l'auto più venduta nei primi sei mesi in Italia è stata la Panda con 50.332 unità, due decadi fa la situazione era ben differente.

Come sottolineato dalla pagina Instagram Car Industry Analysis, nel 2003 l'auto più venduta nei primi sei mesi dell'anno fu la Fiat Punto, vettura che quest'anno ha festeggiato i 30 anni, e che vendette ben 107.309 unità dall'1 gennaio fino al 30 giugno.

Secondo piazzamento per la piccola Fiat 600, l'antenata del B-SUV presentato in diretta streaming pochi giorni fa, con 46.185 vetture vendute. Infine, sul gradino più basso del podio, la Renault Clio a quota 44.046.

Quest'anno la seconda vettura più venduta è stata la Dacia Sandero con 25.915 unità, quindi la Lancia Ypsilon a quota 23.892. Scorrendo la classifica troviamo la 500 a quota 20.600, poi la Toyota Yaris Cross a 19.500, la Jeep Renegade a 18.800, la T-Roc a quota 17.700, la Fiat 500X a 16.500, e a completare la Top 10, Renault Captur e Ford Puma rispettivamente a 16.200 e 16.100 vetture piazzate.

Nel 2003 la medaglia di legno andò alla Peugeot 206 con 43.827 auto piazzate sul mercato, quindi Ford Fiesta, da due giorni uscita di produzione, a quota 43.711, poi la Citroen C3 a 42.646, la Fiat Panda a 42.646, la Fiat Stilo a 40.046, e infine, la Ford Focus a 40mila e la Opel Corsa a 37.040.

Confrontando le due graduatorie è evidente il divario fra l'auto più venduta 20 anni fa, la Punto, e quella di oggi, la Panda. A livello "patriottico" invece non ci sono grandi differenze, visto che nel 2003 nelle prime 10 posizioni vi erano quattro Fiat, mentre quest'anno vi sono tre Fiat, e una Lancia, la Ypsilon.

Infine, spulciando la graduatoria del 2013, in prima posizione troviamo ancora Fiat Panda a quota 58.554 vetture, quindi la Punto a 37.262 e medaglia di bronzo per la Ypsilon. Quarto posto per la Fiat 500 poi la Clio in quinta posizione davanti alla 500L sesta. Settimo posto per la Golf, ottavo per la Polo, quindi Fiesta e Peugeot 208 a chiudere il gruppo.