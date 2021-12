La Top 10 delle auto usate più manomesse: attenti al chilometraggio delle tedesche premium

Acquistare un'auto usata può essere un vero e proprio incubo, anche perché si corre costantemente il rischio di essere truffati o comunque raggirati su più aspetti. Basti pensare che il 16,1% delle auto usate controllate nel 2021 ha avuto il contachilometri manomesso, almeno secondo le ultime statistiche elaborate da carVertical.

Chi deve fare maggiormente attenzione è l'utente che cerca auto tedesche premium, la Top 10 dei modelli più manomessi vede infatti la BMW M5 al primo posto, seguita da BMW Serie 7, Subaru Outback e BMW Serie 6. Si continua con l'Audi A8, la Volkswagen Phaeton, la BMW X5, la BMW Serie 5, la Ford Mustang e infine l'Audi A7.

Come ha sottolineato Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical, sono proprio le BMW a dominare questa triste classifica: "Metà della Top 10 è occupata dalle auto della casa tedesca. Ciò è correlato alla domanda di veicoli BMW usati nei diversi mercati. I dati rivelano anche che le auto più costose hanno maggiori probabilità di essere manomesse e ciò deve essere preso in considerazione quando si cerca un veicolo usato. Ed è proprio qui che torna utile il controllo del chilometraggio dell'auto".

In particolare ci sono alcuni anni di produzione più martoriati di altri, potete infatti studiare l'infografica dedicata nella nostra galleria in basso. Guardando alle alimentazioni, con la BMW Serie 7 nel 78,4% dei casi parliamo del diesel, lo stesso accade per la BMW Serie 6 (52,6% diesel) e l'Audi A8 (84,5% diesel). Il gasolio "trionfa" in questa classifica anche per quanto riguarda la Phaeton, la X5, la Serie 5 e l'Audi A7.

Si tratta di una frode diffusissima che non va mai in pensione, motivo per cui è sempre bene studiare la storia del veicolo che si vorrebbe acquistare (e carVertical vi permette di farlo in pochi passaggi) - e diffidare invece dai modelli che hanno un passato poco chiaro. Certo il rischio diminuisce fra le auto economiche, bisogna invece fare estrema attenzione quando si va su modelli premium a gasolio che abbiano fra i 5 e i 15 anni. È proprio questo infatti "l'identikit" dei modelli più manomessi del mercato. Sempre a proposito di carVertical, ecco perché conviene comprare un'auto usata proveniente dalla Germania.