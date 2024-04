Nella Top 10 delle auto più rubate in Italia, 4 Fiat, una Lancia e l'Alfa Romeo Giulietta

Sono ben 1,55 milioni le auto che sono state rubate in Italia dal 2013 ad oggi e di queste, circa 940 mila non sono mai state ritrovate, finite molto probabilmente all'estero o “cannibalizzate” per alimentare il fiorente mercato nero dei pezzi di ricambio.

Questa la triste fotografia che emerge dal 'Dossier sui furti di veicoli 2024', elaborato da LoJack Italia. Un fenomeno che non conosce la parola fine quello dei furti d'auto, alimentato ancor di più dalle nuove tecnologie che i criminali utilizzano per forzare i sistemi contactless, senza chiave, tra l'altro spesso acquistate a pochi euro online.

Uno dei casi più noti che vi avevamo documentato era stato quello del 'Game Boy' utilizzato per rubare le auto, ma in circolazione esistono moltissimi dispositivi borderline, utilizzati da loschi figuri per scopi illeciti.

Un'auto su 5 rubate è un SUV o un Crossover, anche perchè si tratta dei segmenti sempre più diffusi, a discapito di berline, ammiraglie e station che stanno via via sparendo. Ma quali sono i modelli di auto più rubati in Italia? Ovviamente quelli più diffuse e nel contempo quelli più datate, a cominciare dalla Fiat Panda, in vetta con 12.571 furti (il 10 per cento del totale nel 2023). Segue la Fiat 500 a quota 5.889, poi la Fiat Punto, che l'anno scorso ha compiuto 30 anni, quindi la Lancia Ypsilon, la Fiat 500 L e l'Alfa Romeo Giulietta.

A completare la Top 10 troviamo la Smart ForTwo, la Citroen C3, la Volkswagen Golf e infine la Renault Clio. Più di un'auto su due rubata rientra in questi modelli, inoltre Golf, C3 e ForTwo sono quelle che vengono più facilmente ritrovate. Le regioni dove si verificano più forti sono Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia, con la prima maglia nera a quota 26.045 auto rubate. In Basilicata, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria, i furti invece non raggiungono nemmeno i 600 all'anno.

