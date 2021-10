La Top 10 delle auto a km 0 più vendute online del 2021: Stellantis domina

Nel nostro paese le auto a km 0 hanno un grande successo, ma cosa sono esattamente? Si tratta di vetture paragonabili al nuovo che solitamente hanno percorso meno di 100 km e che sono già state immatricolate dai concessionari. Il costo è quindi inferiore e la disponibilità quasi immediata. Scopriamo quindi quali sono le 10 auto a km 0 più vendute.

Per stilare la classifica delle auto km 0 più vendute online del 2021 ci viene in aiuto BrumBrum, il primo rivenditore diretto di auto online italiano, che sfruttando i numerosi dati raccolti durante l’anno ha redatto una classifica piuttosto interessante, e che vi proponiamo di seguito.

Stando ai dati del portale, la regina delle auto km 0 è la Jeep Renegade, seguita a ruota dalla Fiat 500 e dalla Fiat Panda. Una Top 3 firmata Stellantis, che continua a dominare anche nelle posizioni fuori dal podio con la medaglia di bronzo nelle mani di Fiat 500X, seguita dalla Jeep Compass e dalla Fiat 500L. Al settimo posto troviamo l’ultimo modello ancora in vita di Lancia, ossia la Ypsilon, che precede la Fiat Tipo (qui potete vedere la Fiat Tipo alle prese con il severo test dell’alce, dove non brilla). Al penultimo posto si colloca l’Alfa Romeo Stelvio, mentre in ultima posizione c’è la Renault Captur, che impedisce l’en plein del gruppo Stellantis.

Alla luce di questi dati è evidente che il segmento più amato è quello dei crossover, con una percentuale del 42,6%, seguito da quello delle city car, con una percentuale del 20,2%. La motorizzazione che va per la maggiore è quella alimentata a benzina con il 42,4%, seguita dal diesel in continuo ribasso che si attesta al 26,8%, incalzato dall’ibrido in grande crescita con una percentuale del 20,9%.

Infine è curioso notare come il cambio manuale sia ancora la scelta più ovvia quando si tratta di scegliere la trasmissione per la propria quattroruote. Il manuale domina con una percentuale del 74,5%, mentre il cambio automatico occupa il restante 25,5% delle vendite.

Se siete curiosi di scoprire qualche altra classifica sul mondo delle auto, scoprite quali sono le 10 auto usate più vendute sotto i 30,000 euro.