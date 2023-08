Top 10 auto Italia luglio 2023: ancora flop le elettriche, comandano Fiat e Dacia

Sono stati resi pubblici da UNRAE i dati inerenti le auto più vendute in Italia a luglio 2023. Nel settimo mese dell'anno nel nostro Paese sono state immatricolate 119.207 nuove vetture con un incremento su base annua dell'8.8 per cento, confermando quindi un tasso di crescita che prosegue da un anno.

In confronto al periodo pre-covid, però, le immatricolazioni sono ancora scarne, leggasi il 22.3 per cento in meno rispetto al 2019, complice anche un prezzo delle auto nuove che in Italia sfiora i 30mila euro.

Analizzando le alimentazioni, ancora male le elettriche, che non vanno oltre il 3.4 per cento, in calo rispetto a giugno 2023, mentre continuano a primeggiare le ibride (35.7 per cento), seguite dalle benzina a 28.6 per cento, quindi diesel al 18 per cento. In crescita anche il Gpl che si porta a sfiorare il 10 per cento, precisamente 9.8, mentre il metano è praticamente inesistente nel nostro Paese, essendo allo 0.1 per cento.

Per quanto riguarda i modelli più venduti, ancora una volta lo scettro va alla Fiat Panda, che nel 2024 si trasformerà in B-SUV, e che ha registrato 8.902 immatricolazioni davanti alla Dacia Sandero a quota 3.472, con la Lancia Ypsilon subito dietro a quota 3.353.

Quarto posto per la Dacia Duster, quindi la Volkswagen T-ROC, la Fiat 500X, la Ford Puma, la Fiat 500 e infine, a chiudere la top 10, la Renault Captur. Questa invece la classifica dei primi sette mesi dell'anno 2023, di fatto simile alla precedente: Fiat Panda 59.584, Dacia Sandero 29.617, Lancia Ypsilon 27.376, Fiat 500 22.064, Jeep Renegade 21.608, quindi Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-ROC, Dacia Duster, Fiat 500X e Renault Captur.

Come detto sopra, male le elettriche, dove comunque ancora una volta è stata Tesla a farla da padrona con la Model Y in vetta con 399 immatricolazioni, davanti alla Fiat 500e, la Smart Fortwo, la MG MG4, la Peugeot e-208, quindi la Dacia Spring, la Renault Megane, la Opel Corsa-e, la Jeep Avenger e la Mini Cooper SE.

“Apprezziamo l’attivo interesse che il Ministro Adolfo Urso sta dimostrando nei confronti del settore automotive – le parole a commento dei dati del Presidente dell’UNRAE Michele Crisci - per questo ci rivolgiamo a lui affinché intervenga perché si possano recuperare i ritardi accumulati sul fronte della transizione energetica e accelerare il processo di decarbonizzazione”.

Il Presidente dell’UNRAE sollecita inoltre “una profonda attenzione alle dinamiche della domanda in relazione alla transizione energetica”, ma anche “interventi per correggere le ‘storture’ introdotte nello schema 2022-24 per gli incentivi all’acquisto di vetture a basse emissioni, con innalzamento dei tetti di prezzo ed inclusione di tutte le persone giuridiche con bonus a importo pieno”.