Ecco la Top 10 delle auto elettriche meno care in commercio, a cura di Fully Charged

Come potrete notare continuando a leggere questo articolo, le auto elettriche non sono pensate soltanto per i più facoltosi, ma in qualche caso vengono proposte anche a prezzi accessibili. In futuro questo concetto andrà sicuramente a rafforzarsi ma già nel presente, come dimostra Fully Charged, comprare una EV non è impossibile.

Il canale YouTube appena citato si occupa di prezzi per il mercato inglese, e quindi abbiamo deciso di fare riferimento al mercato italiano causando inevitabili modifiche alla classifica. La lista di 10 modelli comprende la Renault ZOE (34.100€), la Peugeot e-208 (34.800€), la Renault Kangoo Z.E. (21.450€), la MINI Cooper SE (32.960€), la MG ZS EV (non ancora annunciata per l'Italia), la Volkswagen e-up! (23.750€), la SEAT Mii Electric (22.500€), la Skoda CITIGOe iV (19.900€), la Citroen C-Zero (31.170€) e la Smart EQ fortwo coupe (29.950€).

Ecco quindi la classifica dalla più economica alla più costosa per quanto concerne i prezzi del nostro Paese:

Skoda CITIVOe iV Renault Kangoo Z.E. SEAT Mii Electric Volkswagen e-up! Smart EW fortwo coupe Citroen C-Zero MINI Cooper SE Renault ZOE Peugeot e-208 MG ZS EV (in attesa dell'annuncio ufficiale del prezzo per l'Italia)

Fully Charged ha però voluto ordinare la lista non in base al prezzo, ma in base alla qualità di queste vetture in base alla propria opinione in merito, e quindi al primo posto abbiamo trovato la Renault ZOE ZE50 R110, seguita dalla Peugeot e-208 e infine, sul terzo gradino del podio, ci è salita la Renault Kangoo elettrica. Nel caso in cui masticaste un po' di inglese vi rimandiamo direttamente alla visione del video in alto, ma vi diciamo subito che Fully Charged ha amato l'autonomia della ZOE, che garantisce almeno 320 chilometri per singola carica in base a test effettuati con guida nel mondo reale.

