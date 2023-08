Top 10 auto elettriche con più autonomia: Elon Musk domina, ma in vetta non c'è Tesla

Qual è l'autonomia giusta per i veicoli elettrici? Il timore di rimanere senza carica della batteria, rappresenta un fattore molto significativo e che può influenzare la decisione di passare o meno a un'auto elettrica. Per questa ragione, ecco la classifica dei veicoli elettrici per autonomia.

Lucid Air: 823km Tesla Model S: 651 km Hyundai Ioniq 6: 580 km Tesla Model 3: 576 km Tesla Model X: 560 km Mercedes-EQ EQS450 Sedan: 547 km Tesla Model Y: 531 km Rivian R1T: 527 km BMW iX: 521 km Rivian R1S: 516 km Ford F-150 Lightning: 514 km BMW i7: 511 km Cadillac Lyriq: 502 km Ford Mustang Mach-E: 502 km Kia EV6: 498 km Mercedes-EQ EQS450 SUV: 490km Nissan Ariya: 489 km BMW i4 Gran Coupé: 484 km

Le case automobilistiche e l'industria dei veicoli elettrici con i suoi progressi tecnologici stanno lavorando per affrontare questa preoccupazione legata all'autonomia, migliorando la tecnologia delle batterie dei veicoli elettrici. Man mano che le batterie degli EV diventano più efficienti e potenti, l'autonomia dei veicoli si sta estendendo, contribuendo a ridurre le preoccupazioni dei potenziali acquirenti.

A dimostrarlo è l'ampia gamma di veicoli elettrici con un'autonomia di almeno 480 km: al primo posto spicca un modello molto particolare, Lucid Air, da qualche mese in consegna anche per il mercato europeo. Inoltre, con l'aumento del numero di stazioni di ricarica e la riduzione dei tempi di ricarica, i conducenti di veicoli elettrici acquisiranno maggiore fiducia nel percorrere viaggi più lunghi senza preoccuparsi di rimanere senza carica.

Sottolineiamo che le stime di autonomia dell'EPA possono variare a seconda delle condizioni di guida e di altri fattori. Questo elenco sarà sicuramente utile per i potenziali acquirenti che considerano di fare il passaggio a un'auto elettrica. La disponibilità di veicoli con un'autonomia così elevata renderà più facile fare una scelta informata e trovare il veicolo elettrico che si adatta meglio alle esigenze di guida quotidiane.