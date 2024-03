Toni Elias senza peli sulla lingua: 'Se io fossi un rivale di Marc Marquez mi sarei...'

Sono molti fra gli addetti ai lavori coloro che credono che Marc Marquez, sbarcato in Ducati Gresini, possa tornare a vincere il campionato del mondo di MotoGp, e fra questi vi è anche Toni Elias.

Nella prima uscita della stagione il classe 1993 ha chiuso in quarta posizione, mostrando un buon feeling con la Desmosedici '23 e nel contempo, un netto passo avanti rispetto alla passata stagione. Ovviamente il pilota da battere è ancora Pecco Bagnaia, campione del mondo 2023, ma l'ex Honda potrà dare del filo da torcere ai migliori in sella ad una Ducati.

Oggi Elias “allena” nel team Ducati Gresini: “C’è molto da fare qui – dice in un'intervista a Relevo - per questo ho parlato con Nadia, con la famiglia Gresini, e abbiamo potuto iniziare questo nuovo percorso”. E ancora: “In questo momento, come allenatore di Moto2 e MotoE, è tempo di lavorare e contribuire il più possibile ai piloti, al team tecnico, alla guida, alla tecnica… fino ai problemi mentali. Ogni pilota è diverso, ogni persona nel team è diversa, situazioni diverse, cerco in ogni momento di contribuire con ciò che serve a chiunque abbia bisogno”.

Più specificatamente sul classe 1993: “Il fatto che sia con noi un campione del mondo che può diventare il migliore della storia, è sorprendente”. Secondo Toni Elias l'ex Honda è un pilota “nettamente superiore agli altri”, che è riuscito a portare una Honda a mezzo secondo dagli avversari quando in realtà era più lenta di un secondo e mezzo.

“Se fossi un suo rivale avrei una paura fottuta”, anche se in realtà Toni Elias ha usato un'espressione un po' meno ortodossa, ovvero, “mi sarei c*****o sotto”. Per l'ex pilota, Marquez “Sicuramente sarà davanti, sicuramente potrà vincere delle gare, sicuramente sarà in lotta, ma il campionato dipende da tante cose”.

L'unico problema è rappresentato dal fatto che lo spagnolo non potrà godere della Desmosedici '24 che fino ad ora è apparsa nettamente superiore alla moto dell'anno scorso: “Ciò che Martín ha fatto l'anno scorso è stato straordinario, ma la storia e le statistiche già dicevano che non sarebbe successo. E non è successo”.

