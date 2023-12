TomTom porta ChatGPT sulle auto: annunciata partnership con OpenAI

In poco più di un anno di attività, ChatGPT ha condizionato profondamente la vita di moltissimi utenti, dimostrando le potenzialità di un’intelligenza artificiale in grado di rispondere in maniera approfondita e naturale ai nostri quesiti. Ora l’AI vuole arrivare anche sulle auto, come ci conferma un nuovo annuncio di TomTom.

La celebre azienda americana famosa per i suoi navigatori per auto e moto ha annunciato un nuovo assistente vocale potenziato da OpenAI, la tech company che si cela dietro ChatGPT. La navigazione “intelligente” di TomTom sarà venduta direttamente ai produttori di automobili, potremmo dunque ritrovare il software come elemento stock del sistema operativo nativo delle singole auto. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, anzi: lo scorso mese di ottobre DS Automobiles ha reso disponibile ChatGPT sulle sue auto premium, a giugno 2023 invece - bruciando un po’ tutti sui tempi - Mercedes-Benz ha iniziato i beta testing di ChatGPT sulle sue auto, insomma il settore è già da diversi mesi in fermento.

Ora TomTom si aggiunge alla lista delle aziende interessate, con i piani che potrebbero prevedere l’ingresso nel mondo dei sistemi operativi per auto, magari grazie a Microsoft - che è anche un investitore di OpenAI. Esclusi i produttori che sviluppano i propri sistemi di infotainment, oggi abbiamo Android Automotive OS che sta conquistando la fiducia degli utenti sulle auto Volvo, Polestar e Renault, in futuro anche Apple CarPlay potrebbe diventare più esteso e controllare diverse funzioni della vettura (la rivoluzione Apple CarPlay a partire da iOS 16). Chissà che prossimamente anche Microsoft non lanci il suo sistema OEM assiema TomTom e all’intelligenza di OpenAI, sarebbe estremamente interessante.

Nel frattempo sempre TomTom ha già fatto sapere che con il suo assistente intelligente potremo parlare in linguaggio naturale, potremo chiedere di viaggiare verso determinate destinazioni, cercare dei luoghi lungo il percorso, cambiare alcuni parametri dell’auto come la temperatura o le stazioni radio, aprire e chiudere i finestrini e via discorrendo.