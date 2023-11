Tombino-gate a Las Vegas, Verstappen attacca Wolff: 'Fosse successo a una Mercedes...'

Max Verstappen ha risposto alle dichiarazioni di Toto Wolff sulle problematiche verificatesi durante le prove del Gran Premio inaugurale di Las Vegas. Mentre Wolff aveva difeso l'evento e criticato un giornalista che lo definiva la "pecora nera" della Formula 1, Verstappen ha condiviso la sua prospettiva sulla situazione.

In merito alla questione del tombino che ha provocato un incidente a Carlos Sainz, Verstappen ha sottolineato l'esigenza di dover imparare da tali situazioni e di prepararsi adeguatamente in futuro per evitare inconvenienti.

Il pilota olandese ha anche affermato che se la stessa situazione fosse accaduta alla Mercedes, Wolff avrebbe reagito in modo diverso. La Ferrari di Carlos Sainz, a causa dei danni riportati durante la FP1, ha subito una penalità di 10 posizioni in griglia, una situazione che ha suscitato grande delusione all'interno del team Ferrari.

Verstappen ha concluso osservando che nonostante le difficoltà, Ferrari avrebbe potuto conquistare la prima fila se non fosse stato per questa penalità e affermando che, nonostante tuti questi ostacoli, il team del cavallino resta molto competitivo.

Verstappen ha anche criticato la "pomposità" dell'evento inaugurale del Gran Premio di Las Vegas, egli ha affermato di essersi sentito come un pagliaccio al circo. Tutta questa spettacolarizzazione (che passa anche per la questione Sphere che sarà coinvolta durante il Gran Premio) sembra stia infastidendo molte persone tra gli addetti ai lavori.