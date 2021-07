Tombino esplode e solleva una Fiat Punto dal suolo: sorpresa e spavento

Guidare durante un temporale non è mai piacevole, e porta con sé dei rischi intrinseci che purtroppo non dipendono dalla velocità di percorrenza o dall'abilità alla guida. I casi di enormi tronchi caduti in strada o di frane improvvise non sono affatto pochi, ma stavolta vogliamo parlare di un altro fenomeno.

Il video visibile in fondo alla pagina e caricato due giorni fa su YouTube dall'utente Bp-i Autósok Közössége evidenzia un pericolo assolutamente inaspettato dovuto al riempimento veloce del sistema di fognature di una cittadina ungherese.

A pochissimi secondi dell'inizio della clip è possibile notare una Fiat Punto mentre viaggia a velocità moderata su una via cittadina. Proprio nel momento nel quale la vettura sta superando un tombino quest'ultimo esplode verso l'alto a causa della pressione dell'acqua e colpisce il fondo della berlina compatta sollevandola quasi interamente dal suolo.

Non appena l'automobilista riprende il controllo dell'auto provvede ad accostare e ad accendere la segnalazione luminosa di pericolo. Probabilmente la forza dell'impatto ha severamente danneggiato il fondo della macchina provocando persino l'attivazione degli airbag. Secondo le prime informazioni condivise su Reddit pare che il motore abbia riportato danni considerevoli.

Purtroppo le riprese si interrompono subito dopo l'evento, e non ci danno modo di sapere cosa sia avvenuto successivamente. E' possibile che il conducente sia stato costretto a chiamare il carro attrezzi, ma per ora non abbiamo dettagli precisi nel merito della questione.

