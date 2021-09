Tom's costruirà tre Toyota GR Supra dedicate a Paul Walker, la star di Fast And Furious

Forse non lo sapete, ma l’indimenticato Paul Walker aveva una bella collezione di auto, e tra le tante c’era la candida Toyota Supra A80 con cui ci ha salutati nello struggente finale di Fast And Furious 7. Brian O’Connor è ancora vivo nel cuore degli appassionati e Tom’s Racing lo onorerà con un modello speciale.

Il preparatore giapponese, assieme al magazine nipponico Safari, hanno infatti unito le forze per mettere a punto una nuovissima Toyota GR Supra come tributo al compianto attore americano. Quindi hanno deciso di costruire un kit che ricordasse proprio la stessa Supra di Paul, ovviamente in tinta bianca opaca.

Il kit estetico si compone di un nuovo spoiler posteriore che ricorda le linee della Supra A80 – come questa Toyota Supra che stava per essere distrutta uscendo da un raduno - nuove appendici aerodinamiche sulla parte inferiore della vettura e quattro cerchioni BBS LM da 20 pollici, gli stessi che erano montati sulla Supra di Brian O’Connor nella scena finale del film. Inoltre il corpo vettura è stato ribassato, e l’assetto è impreziosito da sospensioni regolabili griffate KW. Le modifiche non si limitano solo al comparto estetico, e infatti è stata ritoccata la centralina così che il motore 3.0 litri V6 possa erogare 420 CV.

Tom’s Racing ha intenzione di costruire soltanto tre esemplari di questa Toyota GR Supra tributo, con un prezzo d’acquisto di circa 117,000 dollari (circa 100,800 euro al cambio attuale) e si potrà prenotare dal prossimo 31 ottobre, e se le richieste saranno più di tre, il preparatore estrarrà a sorte i fortunati acquirenti che potranno portarsi a casa la vettura.