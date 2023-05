Tom Holland sbandieratore al GP di Monaco e si tira addosso la bandiera: il video

Il Gp di Monaco ha regalato come sempre uno spettacolo nello spettacolo, ed è quello che si è consumato “dietro le quinte”, ai box, sui lussuosi yacht ormeggiati nel porto del Principato, nelle residenze da mille e una notte abbarbicate a pochi chilometri da Nizza.

Tanti i personaggi famosi che hanno visto trionfare Max Verstappen, a cominciare da Tom Holland, attore inglese divenuto famosissimo per il suo ruolo in Spiderman e anche per la sua compagna d'amore, la collega Zendaya.

Ebbene Tom Holland, habitué del gp monegasco, ha preso parte direttamente al gran premio con un ruolo di eccezione, quello di sbandieratore. Forse non molti si sono accorti che è stato lui ad esporre la bandiera a scacchi mentre le monoposto tagliavano il traguardo all'ultimo giro, e il video lo potete trovare qui sotto (con tanto di siparietto simpatico).

In precedenza Holland aveva partecipato ad alcuni eventi che si sono tenuti a Monaco insieme ai fratelli Paddy e Sam nonché a dei colleghi fra cui Orlando Bloom, pronto a prendere parte alla nuova pellicola sul videogioco Gran Turismo, gioco che in 25 anni ci ha regalato auto storiche e grandi emozioni

Fra i compagni di viaggio di Holland a Montecarlo anche l'attaccante del Paris Saint Germain Neymar, star della nazionale brasiliana, nonché il portiere della nazionale italiana, ex Milan, Gigio Donnarumma, che di recente ha messo in vendita la sua Porsche Panamera.

Ovviamente Tom Holland non è stato il primo vip a ricoprire per un giorno il ruolo di sbandieratore in Formula 1 visto che nel corso degli anni sono stati numerosi i personaggi famosi che hanno accompagnato la fine del Gp, come ad esempio Marcel Jacobs, ma anche Jean Alesi e Felipe Massa, quindi la compianta star del calcio Pelè, nonché Serena Williams sempre a Montecarlo e infine la modella Winnie Harlow a Montreal in Canada.