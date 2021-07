Tom Hanks vende la sua personale Toyota Land Cruiser

Se state cercando un Toyota FJ40 Land Cruiser che sia passato tra le mani di una celebrità mondiale questa notizia potrebbe fare al caso vostro, poiché il noto attore Tom Hanks ha deciso di disfarsi del suo fantastico esemplare fuoristrada.

Il veicolo arriverà nel garage del futuro acquirente con la firma del protagonista di Forrest Gump, di Captain Phillips, de Il Miglio Verde e di tante altre famose pellicole. Oltretutto non stiamo parlando di un modello normale, bensì di una macchina capace di attraversare con naturalezza ogni tipo di asperità.

Il Land Cruiser in questione si muove grazie ad un propulsore che ha sostituito l'originale sei cilindri in linea. Si tratta di un motore Vortec V6 L35 da 4,3 litri costruito da General Motors. La sostituzione dell'unità è stata certificata dalla California Bureau of Automotive Repair, e il prossimo proprietario riceverà tutte le carte che lo attestano.



L'FJ40 dispone di un'altezza dal suolo del tutto standard, ma il suo assetto è stato rinforzato grazie all'introduzione di molle Emu e mozzi Warn. Hanks ha oltretutto aggiunto dei freni di potenza, il servosterzo e tanti altri extra per rendere più confortevole la vita dei passeggeri. Infine è da segnalare la presenza di un set di gomme Toyo Open Country 31 x 10.50 R 15 LT. Dentro l'abitacolo troviamo l'aria condizionata, sedili Porsche regolabili elettronicamente e un sistema di speaker Sony da top di gamma.



In linea di massima possiamo affermare con tranquillità che le condizioni dell'esemplare sono molto buone, poiché è stato certamente usato ma non sfruttato a fondo dall'attore americano. Siete pronti a godervi un fantastico viaggio nella natura incontaminata?



Per chiudere evitando di allontanarci dalla casa automobilistica giapponese vogliamo rimandarvi al bizzarro ritrovamento di un motore rimasto sepolto nel terreno per un anno intero: è ancora in grado di funzionare regolarmente? A proposito di Land Cruiser abbiamo intenzione di distrarvi ancora per un po' dalle vostre faccende menzionando un catastrofico evento accaduto alcune settimane fa in Oman, dove una bisarca ha lasciato cadere sei esemplari del noto fuoristrada orientale causando inevitabilmente ingenti danni.