Tom Cruise show: drifta con Fiat 500 e BMW (senza stuntman) nel nuovo Mission Impossible

Dopo Keanu Reeves e le scene in auto in John Wick 4 senza la controfigura tocca ora ad un altro divo di Hollywood mostrare le proprie abilità al volante, e stiamo parlando precisamente di Tom Cruise.

Mission Impossibile è stata la causa indiretta che ha fatto finire Tom Cruise sulla lista nera di Bugatti, ed ora la pellicola torna protagonista delle cronache cinematografiche per un dietro le quinte a dir poco spettacolare inerente il prossimo atteso capitolo, leggasi “Dead Reckoning“, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 12 luglio, fra pochi giorni.

Il film prevede alcune scene girate anche a Roma e nell'occasione Tom Cruise ha mostrato tutte le proprie abilità alla guida driftando con una Fiat 500 gialla prima generazione, tra l'altro con una mano sola.

L'attore americano e la co-protagonista Hayley Atwell sono stati ammanettati l'un l'altro, di conseguenza il buon Tom è stato costretto a guidare appunto con una sola mano. Stando a quanto fatto sapere da Wade Eastwood, responsabile delle acrobazie del film, Cruise ha girato quasi tutte le acrobazie da solo, confermando la sua fama di attore spericolato, e il video pubblicato qui sopra mostra le incredibili abilità dello stesso.

In un'altra scena si vede Tom Cruise a bordo di una BMW Serie 5, a conferma della partnership fra la casa di automobili bavarese e il noto brand cinematografico. Durante le realizzazione del film la produzione di Mission Impossibile ha destinato più di 18 milioni di dollari alle sole riprese di Roma, sui 35 in totale che sono stati impiegati per il film.

Fra le location scelte vi è anche Venezia, splendida città lagunare capoluogo del Veneto, e meta ogni anno di turisti provenienti da ogni angolo della terra. Alla luce di queste premesse l'hype è decisamente altissimo nei confronti del prossimo Mission Impossible, di conseguenza non ci resta che metterci comodi e iniziare il conto alla rovescia.