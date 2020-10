Tom Cruise inseguito a Roma dalla polizia a bordo di una BMW M5: è il set di MI7

BMW e Mission: Impossibile vivono una storia d’amore ormai da quasi 10 anni, è infatti dal 2011 che le vetture tedesche figurano costantemente nell’andrenalinica saga cinematografica. Così sarà anche nel settimo capitolo, che si sta girando in questi giorni a Roma.

Nella nostra Capitale Tom Cruise è stato più volte beccato alla guida di una BMW M5 senza portiere, in pieno centro, come potete vedere nei video presenti in pagina (materiali purtroppo non di altissima qualità ma comunque accettabile). Sulla scena in questione non sappiamo molto, sembra chiaro però come Ethan Hunt - l’agente interpretato da Tom Cruise - sia intento a scappare dalle forze di polizia nostrane.

Sul set, oltre a diverse auto e moto della nostra polizia, anche una speciale Nissan GT-R utilizzata come camera-car e una Porsche Cayenne di prima generazione, sempre agghindata con dolly e macchina da presa. L’attore americano è stato beccato anche alla guida di moto della polizia e di una Fiat 500 di colore giallo canarino; nel nuovo MI7 dunque ne vedremo delle belle.



Ricordiamo che Mission: Impossible 7 uscirà nei cinema americani il 19 novembre 2021, pandemia globale permettendo. L’uscita del film è già stata spostata una volta, dal 23 luglio 2021 a novembre, speriamo dunque non ci siano ulteriori rinvii.