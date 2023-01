Tom Cruise sulla lista nera di Bugatti: tutta colpa della portiera...

Tom Cruise, amatissima star hollywoodiana protagonista recente con Top Gun 2 ma anche stella di Mission Impossibile, non potrà più acquistare una Bugatti in futuro, e il motivo è decisamente particolare.

Dopo la notizia del magnate olandese delle uova impossibilitato ad acquistare una Ferrari Purosangue, oggi tocca alla stella americana finire sul “libro nero” di una casa automobilistica di origini italiane. Il motivo è da ritrovare in un incidente che accadde qualche anno fa, appunto fra Tom Cruise e la sua Bugatti Veyron, la hypercar che venne costruita dal 2005 e che di fatto aprì una nuova era per l'azienda oggi di proprietà francese.

Così come molte altre case automobilistiche di prestigio, anche Bugatti possiede una sua personale lista nera in cui vengono inseriti coloro che non possono più acquistare l'auto; è il caso ad esempio dell'ex campione del mondo di Formula 1, James Button, “colpevole” di aver venduto la sua Bugatti qualche anno fa, e in questo elenco troviamo appunto anche Tom Cruise.



Tutta colpa di quanto accadde in occasione di Mission Impossibile III: durante la presentazione del film l'attore si presentò sul red carpet a bordo proprio della sua hypercar e scendendo dalla vettura si apprestò ad aprire lo sportello della passeggera, Katie Holmes, l'ex moglie di Tom Cruise all'epoca.

Peccato però che l'americano non fu proprio velocissimo nell'aprire lo sportello alla compagna, visto che ci mise diversi secondi prima di appunto riuscire ad alzare le portiere (si aprono ad ali di gabbiano sulla Veyron). Cruise fu costretto a forzare lo sportello, e all'opinione pubblica è sembrato quasi che la stessa portiera fosse danneggiata. Un episodio che Bugatti non prese bene, e che valutò come danno di immagine per la propria azienda, facendo quindi finire Tom Cruise sull'elenco degli esclusi.

Bugatti ha registrato il record di vendite per il 2022, di conseguenza poco importerà all'azienda se il VIP non potrà più acquistare le proprie auto. Tra l'altro il fatto non deve comunque sorprendere, visto che, come detto sopra, le case automobilistiche di prestigio non guardano in faccia a nessuno ed è lunga la lista di personaggi famosi bannati, come ad esempio uno dei casi più noti, quello di Justin Bieber e di Ferrari: il cantante abbandonò la sua Rossa dopo averla tra l'altro dipinta in un colore a Maranello non proprio congeniale, di conseguenza venne inserito nella "black list".