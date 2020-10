Tom Cruise in azione a Roma con una BMW Serie 3 della Polizia: le ultime dal set di MI7

Appena qualche giorno fa vi abbiamo mostrato le immagini di Tom Cruise intento a sfuggire alla polizia italiana per le strade del centro di Roma. Oggi lo vediamo intento a salvare una gentil donzella da una BMW Serie 3 delle nostre Forze dell’Ordine.

In realtà la “gentil donzella” è la collega Hayley Atwell, il set è sempre quello di Mission: Impossibile 7, che proprio in questi giorni sta mettendo a soqquadro le strade del centro della nostra Capitale. In particolare le nuove scene sembrano aver preso possesso dei suggestivi Fori Imperiali, con alle spalle il Colosseo.



Nel nuovo filmato si vede Tom Cruise “in action” a piedi, non più a bordo di un’auto, intento a scaraventare via un uomo da una Serie 3 della Polizia per mettere in salvo uno dei personaggi femminili della pellicola (di recente abbiamo provato una nuova BMW Serie 3 Plug-in Hybrid, non della Polizia però).



Come ricordato la scorsa volta, se escludiamo l’iconica Fiat 500 Giallo canarino con cui l’attore americano ha scorrazzato nei giorni scorsi, è BMW il main partner della produzione. Nei precedenti filmati abbiamo visto una splendida M5 modificata per l’occasione, senza più sportelli, oltre alla Serie 3 della Polizia abbiamo anche un numerose X5 anonime, a uso dei Nocs, e moto come la R 1200 RT, la F 700 GS e la G 310 GS (una delle quali guidata proprio da Cruise nel corso di una scena). Il matrimonio fra BMW e la saga di Mission: Impossibile del resto va avanti dal 2011 e non c’è motivo di interrompere una relazione che va a gonfie vele.