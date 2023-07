Vi presentiamo TOM, un bizzarro scooter elettrico tutto italiano

Il boom della mobilità urbana personale ha avuto un impatto significativo sia in Europa che in Asia, offrendo alternative sostenibili per spostarsi nelle città senza i danni alla salute causati dal traffico. Biciclette e scooter elettrici stanno guadagnando sempre più popolarità in quanto mezzi efficienti ed ecologici.

TOM - a tal proposito - è uno scooter elettrico originale creato dalla start-up italiana To-Move. Sebbene possa sembrare una sorta di giocattolo, è un'interessante opzione per la mobilità urbana. La sua progettazione mira a soddisfare le esigenze degli spostamenti nelle città, offrendo una soluzione compatta ed estremamente versatile per gli spostamenti di tutti giorni.

Il design pieghevole rende TOM incredibilmente compatto e adatto per gli abitanti urbani che devono gestire lo spazio limitato. Questa caratteristica è particolarmente preziosa per coloro che vivono in città dove lo spazio è un bene molto prezioso. Il comodo sedile offre al conducente una posizione di guida più confortevole rispetto agli scooter elettrici standard, consentendo spostamenti più lunghi senza troppo sforzo o fatica.

La forcella ammortizzata assorbe le imperfezioni della strada, garantendo un'esperienza di guida più fluida e stabile. Inoltre, lo scooter è dotato di freni a disco, che assicurano un'efficace capacità di frenata, tutto ciò mantenendo un peso di soli 20 kg tale da rendere il veicolo maneggevole e facile da trasportare.

TOM è equipaggiato con un motore da 500 W situato nel mozzo posteriore che gli permette di raggiungere i 45 km/h, garantendo una guida veloce e dinamica nelle strade urbane. Il pacco batteria è di 750 Wh e offre un'autonomia di circa 56 km con una singola carica. La ricarica completa della batteria tramite una presa domestica standard richiede circa quattro ore.

Il prezzo di TOM è di 2.750 euro, un listino alto rispetto ad altri e-scooter presenti sul mercato, che possono arrivare a costare anche un terzo (ecco i 7 scooter elettrici sotto i 2.000 euro). Attualmente, To-Move sta conducendo una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, con l'inizio della produzione del TOM previsto nell'autunno del 2023. Questa campagna potrebbe essere un'opportunità, per coloro che sosterranno il progetto, di ottenere lo scooter a un prezzo vantaggioso e contribuire alla sua realizzazione.