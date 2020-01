Aveva tolto 7 milioni di chilometri da 170 auto prima di rivenderle: denunciato

La Guardia di Finanza ha concluso un'indagine sul settore automotive, per tutelare i consumatori, che ha portato alla scoperta di un concessionario che dal 2015 al 2018 aveva scalato da circa 170 vetture oltre sette chilometri, salvo poi venderle ai consumatori.

Il responsabile è stato intercettato dalle Fiamme Gialle, che l'hanno denunciato per presunta frode ed hanno sequestrato beni per 237mila Euro, un importo pari al presunto indebito profitto conseguito dalla rivendita.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, le indagini dei Militari sarebbero partite a seguito di alcune anomalie rilevate sul Portale dell'Automobilista, i cui dati sono stati incrociati con quelli presenti nelle banche dati in uso dalle forze di Polizia.

I Finanzieri sono stati insospettiti dalle revisioni effettuate dal rivenditore nei confronti di alcune auto, che si traducevano nella riduzione dei chilometri rispetto a quelli registrati in precedenza. A seguito di alcune perizie, scattate dopo l'analisi di una serie di documenti che hanno permesso di comparare il chilometraggio, la GdF ha acquisito le prove necessarie per far scattare l'operazione.

E' emerso che dal 2015 al 2018 era stato ridotto il chilometraggio nei confronti di 170 vetture acquisite da operatori professionali.