Da Tokyo la nuova Honda Jazz ibrida, in arrivo solo in Europa

Honda ha passato gli ultimi anni a sviluppare la sua nuova Honda E, vettura elettrica pensata quasi ed esclusivamente per un uso cittadino, ora però è arrivato anche il momento di lanciare la nuova Honda Jazz - in tempo per il Salone di Tokyo.

Per il Motor Show giapponese mancano davvero poche ore, il tutto inizierà infatti il prossimo 24 ottobre per andare avanti fino al 4 novembre. Al salone Honda dovrebbe presentare, fra le altre cose, proprio la nuova Jazz, che nel mercato americano si chiama Fit - motivo per cui qualcuno è già riuscito a mettere le mani su un flyer promozionale.

Tralasciando i nomi delle varianti e degli allestimenti, che potrebbero differire in Europa, scopriamo come le linee esterne della vettura non siano poi cambiate troppo rispetto alla generazione attuale - al di là di qualche dettaglio che fa apparire il tutto più "pulito" e armonico.

All'interno si conferma una grande tradizione: spazio vitale e praticità al top, con una plancia che include uno schermo touch da 7 pollici per la strumentazione e l'infotainment. Parlando di motori, la nuova Honda Jazz dovrebbe guadagnare una combo ibrida con motore tradizionale quattro cilindri da 1.5 litri e doppio motore elettrico - ma solo per noi europei. Sapremo tutti i dettagli il prossimo 23 ottobre, giorno del reveal ufficiale.