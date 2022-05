Tokyo Motor Show 2023 destinato a cambiare: 'rinascerà' aggiungendo moto e camion

Mentre al Concorso d’Eleganza Villa D’este 2022 una Bugatti Bolide toglie il fiato al pubblico, in Giappone si discute del futuro dell’iconico Tokyo Motor Show. In particolare, si parla degli importanti cambiamenti dell’edizione 2023 che porteranno a una “rinascita” vera e propria del salone automobilistico nella terra del Sol Levante.

Come ripreso dai colleghi di CarScoops, durante una conferenza stampa la Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) ha annunciato che il Tokyo Motor Show 2023 è destinato a cambiare connotati con il possibile nome “Japan All-Industry Show”. L’intento è chiaro già dal nome: non soffermarsi soltanto sulle automobili, ma anche su numerosi altri mezzi a quattro ruote e a due ruote.

La JAMA ha infatti notato che “la forza dell'industria automobilistica giapponese non è solo nei veicoli tradizionali, ma anche nella gamma completa di veicoli commerciali, leggeri e motocicli”. Di conseguenza, il prossimo anno dovrebbe concentrarsi su molteplici aspetti della mobilità con l’aggiunta di motociclette e camion. Il nome è ancora da decidere, in realtà, ma le dichiarazioni sono chiare: “Vorremmo renderlo un luogo in cui molte persone possono riunirsi collaborando con tutte le industrie giapponesi oltre il quadro della mobilità e coinvolgendo le start-up. Cambieremo sia il nome che la realtà con l'obiettivo di creare uno spettacolo completamente nuovo; quindi, non vediamo l'ora”.

Durante l’edizione 2022 del Salone di Tokyo, invece, Subaru ha svelato la STI E-RA.