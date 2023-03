A Tokyo ogni nuova abitazione dovrà avere una colonnina di ricarica: e in Italia?

La diffusione delle auto elettriche si sta facendo sempre più massiccia e nel futuro prossimo la crescita sarà probabilmente esponenziale alla luce dell'ufficialità dello stop dell'Ue a benzina e diesel dal 2035. Di pari passo cresce l'installazione di impianti di ricarica, essenziali ovviamente per poter utilizzare la propria auto.

Ne sanno qualcosa in Giappone dove l'amministrazione di Tokyo ha introdotto una norma che obbliga l'installazione di una nuova colonnina per ricaricare i veicoli elettrici per ogni condominio realizzato.

La legge entrerà in vigore fra due anni, dal 2025 e sarà accompagnata da un ottimo sistema di incentivi in favore dei costruttori e dei produttori di impianti. I nuovi edifici dovranno essere in grado di offrire la ricarica di almeno il 20 per cento dei posti auto, di conseguenza ci sarà una crescita importante dei punti dove gli automobilisti potranno mettere in carica le proprie vetture, e ciò dovrebbe portare ad un'ulteriore incremento del mercato degli EV.

L'obiettivo della metropoli nipponica è quello di avere 60.000 punti ricarica entro il 2030, numero 150 volte più grande rispetto all'ultima cifra ufficiale, leggasi 393 e risalente al 2021. Si tratta di una mission senza dubbio ambiziosa ma siamo certi che i giapponesi ce la faranno sicuramente e non deluderanno le attese.

La nazione nipponica è stata più lenta ad adottare le auto elettriche rispetto a Europa, Stati Uniti e Cina, e sono tanti i produttori jappo che pensano che gli EV non siano l'unica soluzione a tutti i mali. Ad esempio Honda ha investito pesantemente nell'idrogeno, e lo stesso stanno facendo anche altri marchi storici del sol levante.

In ogni caso Tokyo vuole evidentemente recuperare il terreno perso, e tenendo conto che nei condomini/grattacieli è concentrato il 70% della popolazione totale della città, è logico pensare che l'installazione delle colonnine di ricarica darà un forte impulso all'adozione delle auto a zero emissioni. L'investimento è di circa 27 milioni di euro per il solo 2023, con l'aggiunta di incentivi pari al 50% del costo dei caricabatterie e al 100% del costo dell'installazione.



E in Italia com'è la situazione? Stando ai dati del maggio 2022 la nostra nazione vanta 4,9 punti ricarica ogni 100mila abitanti, davanti a Francia e a Portogallo, ma solo al decimo posto in Europa, con Olanda e Lussemburgo a guidare il gruppo. Il problema principale è che le colonnine di ricarica si trovano soprattutto nelle regioni del nord e nelle grandi città: se dovessero introdurre anche nel nostro Paese una legge come quella di Tokyo, sarebbe senza dubbio ben accetta.