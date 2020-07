Todis vi regala una eBike o un monopattino col concorso Todis Buongiorno Pianeta

A livello di inquinamento e consumo di risorse, il nostro Pianeta è sicuramente in emergenza e ha bisogno di una mano - e ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa. Lo sa bene anche Todis, che con il concorso Todis Buongiorno Pianeta vuole sensibilizzare i suoi clienti e regalare una eBike o un monopattino elettrico.

Partecipare è semplicissimo, è necessario rispondere a tre semplici domande che però possono sensibilizzarci sul tema ambientale e farci comprendere come il nostro Pianeta abbia bisogno di aiuto nell'immediato. Rispondendo al piccolo quiz, si partecipa poi all'estrazione finale dei premi, che nello specifico sono una bicicletta a pedalata assistita con struttura in alluminio, un motore da 250W posto sul mozzo posteriore, una batteria da 10Ah in grado di farci percorrere fino a 40 km con assistenza elettrica.

In alternativa possiamo scegliere un monopattino ultra compatto, appena 9,5 kg di peso, struttura in alluminio, 20 km/h di velocità massima e 15 km di autonomia. Partecipare vi prenderà pochi minuti ed è completamente gratuito, non è necessario fare alcuna spesa, presentare scontrini, prove di acquisto o altro, si fa tutto online. Per non perdere altro tempo vi rimandiamo dunque alla pagina ufficiale del concorso Todis Buongiorno Pianeta. Attivato il 9 luglio, il concorso andrà avanti fino al 2 agosto prossimo.