Questo tizio è il Re del parcheggio parallelo: le sue manovre sono assurde

Il parcheggio parallelo è una delle manovre più temute in assoluto, e in modo particolare dai neopatentati. In molti casi anche gli automobilisti più scafati possono esser messi in difficoltà, sopratutto quando il posto auto è appena un filo più grande della lunghezza della vettura da posizionare.

Il problema è che, in caso di manovra iniziale errata, bisogna ripetere tutto daccapo, poiché l'esiguo spazio a disposizione potrebbe non consentire le manovre di aggiustamento. Ciò non sembra però affatto essere un problema per un tizio indiano, il quale mette la propria Toyota Innova dove e come vuole.

Per chi non la conoscesse, la Innova è un'auto con sette posti a sedere costruita a partire da un telaio a scala, denominato così proprio perché assume la forma di una vera e propria scala, e viene utilizzato specialmente per i veicoli grossi. Insomma, stiamo parlando di una macchina non propriamente piccola, la quale viene abilmente inserita negli spazi più angusti.

Il video in alto è diventato subito virale, e il conducente ci ha tenuto a precisare che la Innova non è neanche la sua auto, ma gli è stata prestata per motivi di lavoro. Interessante anche il fatto che le riprese siano state fatte a sua insaputa dalla moglie, che dal balcone ha disposto di un'angolazione perfetta.

Apparentemente l'uomo è abituato all'uso di veicoli molto più grossi, e li maneggerebbe con la medesima precisione. Tempo fa il suo lavoro gli richiedeva di guidare dei fuoristrada per strade pericolose e autobous di 12,5 metri. Probabilmente è con l'esperienza così maturata che riesce ad eseguire qualsiasi manovra.

A proposito di veicoli particolarmente imponenti, ecco a voi un gigantesco e costosissimo motorhome: si chiama Vario Perfect 1200 Platinum e vanta persino un posto auto al suo interno. In ultimo, ampliando ancora la scala, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa enorme nave cargo, la quale trasporta fino a 7.000 auto con la sola forza del vento.