Titano off road: un fuoristrada a marchio Fiat vi piacerebbe?

Come potrebbe essere un fuoristrada a marchio Fiat? Difficile rispondere a questa annosa domanda, ma vedendo gli ultimi render di Kdesign AG forse potremmo spazzare via in un colpo solo tutti i nostri dubbi.

Il designer del web, partendo dalla Fiat Titano ha appunto dato vita alla sua personale versione di un fuoristrada con lo storico marchio italiano, spiegando: “Presentiamo la nostra visione per un'improbabile versione SUV della Fiat Titano recentemente presentata! Abbiamo utilizzato il Ford Everest come base per testare come sarebbe stato il nuovo pick-up Fiat in versione chiusa, e lo abbiamo mostrato in due versioni: il modello blu, basato sull'Everest 2024, e quello rosso, ispirato al concetto del 2013”.



Il Ford Everest è un fuoristrada prodotto dalla nota azienda americana da 20 anni a questa parte, dal 2003, ma che non è mai arrivato in Europa. E' infatti venduto negli Stati Uniti così come in America Centrale e alle Bahamas, nonché in Medio Oriente e in Asia.



E il Fiat Titano? Anche in questo caso stiamo parlando di un'auto sconosciuta alle nostre latitudini visto che è venduta in Sudamerica e Africa. Si tratta del classico pick-up con il cassone aperto che viene apprezzato dagli automobilisti per la sua capacità fuoristrada ma anche per la sua robustezza e versatilità.

Sotto il cofano vanta un motore 1.9 turbodiesel da 150 cavalli e una coppia di 350 Nm, lo stesso che si trova sul Peugeot Landtrek, a sua volta derivante dal cinese Changan K70. Non è da escludere comunque che in Brasile possa essere dotato di un motore più potente, un turbodiesel 2.2 da 200 cavalli, con trazione 4x4 inseribile di serie.



"Fiat Titano ridefinisce l'esperienza di guida adattandola alle preferenze individuali, garantendo raffinatezza, ma anche grandi capacità fuoristrada per percorrere con disinvoltura terreni accidentati. Il suo design robusto e sofisticato è all'altezza della reputazione del marchio in termini di stile e durata", segnala la nota stampa.



La Titano andrà ad affiancare, nel mercato brasiliano, la Fiat Toro, altro pick-up che non vedremo mai in Italia. Attenzione infine ad un altro modello 'latitante' nel nostro Paese, leggasi la Fiat Fastback, di recente mostrata in una nuova versione di ispirazione BMW X2.