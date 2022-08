Tiro alla fune tra Rivian R1T e Ford F-150 Lightning: quale pick-up tira di più?

Abbiamo assistito ad una sfida di tiro alla fune tra mezzi commerciali Ford, ma quella di oggi è un confronto che mette in campo due dei più chiacchierati veicoli elettrici del momento, ossia il Rivian R1T e il colossale Ford F-150 Lightning. La capacità di traino è un dettaglio importante, specialmente oltreoceano, vediamo dunque chi vince.

I due veicoli non si possono definire rivali viste le dimensioni quasi doppie del Ford, ma sono i pick-up “più forti” attualmente sul mercato, aspettando l’arrivo del tanto atteso Tesla Cybertruck. Il video della prova è stato pubblicato in un tweet di Tesla Raj, dove vediamo i due messi pronti per sfidarsi su un bel prato verde.

Il Rivian R1T è evidentemente più piccolo ma è comunque più pesante dello sfidante e questo potrebbe essere un vantaggio, specie su un terreno erboso, e la potenza non gli manca grazie ai suoi quattro motori elettrici che erogano una potenza di circa 800 CV, scaricati su tutte e quattro le ruote equipaggiate con pneumatici All-Terrain da 20 pollici.

Il Ford F-150 Lightning invece adotta un powertrain con due motori, uno per ogni asse, che offrono una potenza totale di 432 CV e 1050 Nm di coppia, scaricati a terra, però, su pneumatici improntati all’uso stradale. In questo contesto è il Rivian a uscirne vincitore, grazie alla trazione extra garantita dalle sue coperture, ma il Ford si è comunque difeso facendo resistenza per quanto possibile.