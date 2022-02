Tiro alla fune tra modelli Ford: Transit e Ranger possono fermare l'F-150 Raptor?

Il team di carwow ci delizia con sfide d’accelerazione al fulmicotone, ma quando le vetture del giorno non dispongono di tanti cavalli o prestazioni degne di un auto da corsa devono pensare a qualche altro tipo di sfida. I fuoristrada si sfidano su un terreno a loro dedicato, invece per questi tre modelli Ford c’è il tiro alla fune.

Una delle auto di presenti nel filmato è il Ford F-150 preparato da Deranged Trucks gio vista nella sfida di “tug of war” tra pick-up, a cui si affianca una Ford Ranger nella sua versione più spartana e da un’insolito Ford Transit Van preparato però da M-Sport, il team che allestisce anche le Ford Puma Rally1 del mondiale WRC.

Come di consueto, le prime prove sono servite a stabilire le gerarchie tra i mezzi, e una volta scoperto qual è il mezzo “da soma” migliore, gli altri due dovranno allearsi per provare a tenergli testa. Partiamo quindi dall’analisi delle prima due forze in campo.

Il Ranger è equipaggiato con un motore diesel da 2.0 litri che eroga 170 CV e 420 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a 6 rapporti, con tanto di marce ridotte e differenziale a slittamento limitato sull’asse posteriore. Pesa 2.018 kg, ma può trainare fino a 3,5 tonnellate.

Il Transit rivisto da M-Sport è il mezzo meno adatto a questo genere di sfida prima di tutto perché calza pneumatici stradali e dal profilo ribassato e in secondo luogo perché la trazione è soltanto anteriore. Il suo motore da 2.0 litri eroga comunque 184 CV e 415 Nm di coppia attraverso un cambio automatico a 6 rapporti.

La terza in comodo è la Ford F-150 Raptor di Deranged Trucks, che è chiaramente il veicolo più adatto per questo genere di sfide. Il suo motore da 3.5 litri V6 eroga 450 CV e 691 Nm di coppia, e col suo peso di 2.584 kg riesce a trainarne fino a 6.000 kg, senza dimenticare che in questa circostanza può contare anche su pneumatici specifici da offroad.

Adesso conoscete i valori in campo, quindi fate le vostre previsioni e godetevi la sfida. Riuscirà l’F-150 ad avere la meglio sulla coppia formata da Ranger-Transit?