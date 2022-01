Tiro alla fune tra Dodge Ram, Ford F-150 e Chevy Silverado: quale pick-up vince?

Quando si effettua della guida in fuoristrada, può capitare che qualche membro della carovana possa rimanere impantanato o bloccato in qualche pezzo più tecnico, quindi un veicolo con ottime doti di traino può fare la differenza. Ma tanta coppia e capacità di rimorchio sono adatti anche ad una sfida di tiro alla fune, magari tra pick-up.

E una sfida del genere poteva arrivare soltanto dal team di carwow, che per una volta si è allontanato dalla drag strip e dall’area test offroad, per spostarsi in un insidioso prato allestito a puntino per una partita di tiro alla fune decisamente sopra le note. I pick-up scelti per la sfida sono pezzi grossi del segmento, in tutti i sensi: c’è il Chevrolet Silverado Z71, il Ford F-150 Raptor e il Dodge RAM 3500 Heavy Duty.

Il primo monta un motore V8 da 6.2 litri capace di 420 CV e 624 Nm di coppia, con trazione integrale, cambio automatico a 6 rapporti, marce ridotte e differenziale posteriore. Pesa 2600 kg, ma può trainare un peso di circa sei tonnellate.

Il Ford F-150 Raptor (a proposito, nella famiglia Raptor è arrivato anche il nuovo Ford Bronco) monta invece un V6 da 3.5 litri twin-turbo che eroga 450 CV e 691 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote tramite una trasmissione automatica con cambio a 8 marce, e come lo Chevy, ha una massa di 2600 kg e può trainare poco oltre le 6 tonnellate.

Il terzo sfidante è il Dodge RAM, il peso massimo della prova, che monta un 6 cilindri turbo diesel Cummins da 6.7 litri che esprime 420 CV e 1457 Nm di coppia che, assieme alla massa complessiva di 3400 kg, gli permettono di trainare un rimorchio con un peso massimo di 17 tonnellate.

Numeri alla mano è facile capire da quale parte penda la bilancia, ma cosa succede se Chevrolet e Ford uniscono le forze contro il Dodge? Premete play, e scoprite il risultato della sfida, ma se questa non vi bastasse, non perdetevi il tiro alla fine tra Land Rover Defender e Ford Bronco.