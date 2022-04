Tiro alla fune fra BMW iX e X7: doppio motore elettrico contro V8 Twin-turbo 4.4L

Quando Tesla ha presentato al mondo il suo Cybertruck, ormai nel lontano 2019, ha mostrato anche una clip nella quale il pick-up elettrico trascinava di forza un Ford F-150, una prova di forza non indifferente che da quel momento in poi ha generato decine di altri video. Oggi il Tug of War (il tiro alla fune) spetta a due BMW: iX e X7.

Da una parte abbiamo il SUV elettrico luxury di BMW (per saperne di più: con le nuove BMW iX in Val D'Aosta), che nella sua versione xDrive50 arriva a 523 CV di potenza con 765 Nm di coppia, la vettura perfetta per un tiro alla fune con una potente BMW X7 M50i. La vettura scelta per la prova da CarWow, che su YouTube si sta distinguendo per video ironici e ben realizzati, monta un motore Twin-turbo V8 da 4.4 litri, capace di erogare 530 CV con 750 Nm di coppia.



Motori elettrici e motore termico dunque si equivalgono in questo caso, anche il peso delle due auto è simile: 2.510 kg per la iX, 2.490 kg per la X7. Quale delle due vetture avrà vinto? Ebbene la X7 termica ha avuto la meglio contro la iX elettrica, e non solo. Il SUV Twin-turbo di BMW è stato in grado di battere anche una Mercedes-AMG Classe G con motore Biturbo V8 da 4.4 litri da 585 CV, 850 Nm di coppia e un peso di 2.560 kg. La BMW X7 si è dimostrata davvero inarrestabile in questa prova...