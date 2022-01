TIR si intraversa sulla neve e innesca un incidente assurdo: ecco il video della carambola

Prima di imbarcarsi in un viaggio che prevede strade innevate è bene equipaggiarsi a dovere con tutto ciò che serve per l’occasione, come gomme termiche o catene, sperando che le strade da percorrere siano ben mantenute e cosparse di sale. Ma talvolta il meteo prende tutti in contropiede, e la situazione può precipitare.

Ed è proprio quello che è successo in Minnesota lo scorso 10 dicembre, quando un’inaspettata tempesta di neve ha messo in ginocchio la viabilità del paese, e in particolare la strada I-35 a nord di Faribault, a seguito di un grosso incidente innescato da un TIR che si è messo di traverso occupando tutta la carreggiata.

Le immagini delle webcam presenti sul posto hanno immortalato l’autoarticolato in balia dell’asfalto reso viscido dalla neve, che si è intraversato in velocità, travolgendo un SUV che viaggiava di fronte a lui. Poco prima di arrestare la sua corsa, un pick up che sopraggiungeva ha provato a schivare il bilico, ma all’ultimo ha impattato sul retro del rimorchio per poi fermarsi sull’erba a lato strada.

Subito dopo è arrivato un altro TIR che non è riuscito a frenare in tempo, e scartando sul prato a sinistra della strada ha impattato col pick up di prima e con un altro SUV che stava cercando di passare illeso nel marasma generale. La carambola fortunatamente non ha causato feriti, ma ha immobilizzato la viabilità della strada in questione, che è rimasta chiusa per più di 2 ore per rimettere in ordine il caos creatosi.

A quanto pare, questo episodio è stato soltanto uno dei tanti incidenti avvenuti quel giorno, come dichiarato dalla polizia locale, che ha ricevuto un totale di 286 segnalazioni di incidente, 21 dei quali includevano un TIR di traverso sulla strada.

Insomma, il tempo passa il freddo e il ghiaccio restano dei temibili nemici per gli automobilisti.