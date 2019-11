Il TIR intelligente secondo Mercedes: protegge auto, pedoni e ciclisti

La parola d'ordine per l'automotive è più sicurezza. Gli investimenti delle case automobilistiche sono rivolti all'individuazione di soluzioni tech per mettere al sicuro gli automobilisti. Ma una critica che viene rivolta molto spesso all'automotive è che le nuove misure si concentrano sulla integrità di chi sta a bordo.

Ne parlavamo in una recente news, quando segnalavamo l'increscioso aumento di incidenti mortali a danno dei ciclisti. All'epoca si sottolineava come le nuove tecnologie mettessero in sicurezza l'automobilista, ignorando allo stesso tempo le categorie più deboli.

Mercedes in questo mostra un diverso approccio: il brand tedesco ha appena presentato la sua visione di TIR di nuova generazione. Intelligente, in grado di ridurre il rischio di impatti con gli altri mezzi, sì, ma anche contro pedoni e ciclisti. Mercedes ha rivelato la novità nel corso di un evento con Dekra Accident Research e Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club — l'associazione tedesca dei ciclisti.

"La sicurezza è una questione di responsabilità sociale", ha spiegato Stefan Buchner, capo di Mercedes-Benz Trucks. Mercedes doterà la sua flotta di mezzi pesanti venduti in Europa con un sistema di frenata di emergenza di ultima generazione, in grado di riconoscere i pedoni. L'ABA 5. Sperando che siano stati fatti passi in avanti significativi rispetto ai sistemi di frenata di scorsa gen, che una ricerca ha dimostrato non funzionare quasi per nulla.

Oltre a questo, i mezzi pesanti di Mercedes monteranno anche il Sideguard Assist, un autentico radar in grado di sorvegliare le zone cieche, quelle che il camionista non ha possibilità di vedere in condizioni di guida normali.

Il retorfit permetterà di montare le nuovi soluzioni tech anche sui camion di precedente generazione.