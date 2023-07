Tiktoker con vassoio pieno di soldi in concessionaria: autorità arabe vogliono arrestarlo

Guai a mostrare e ostentare la propria ricchezza via social negli Emirati Arabi Uniti e lo sa bene un uomo che ha deciso di pubblicare su TikTok, popolare applicazione cinese di video brevi, un filmato in cui si vede lo stesso in un concessionario di lusso.

Come si legge su Road and Track il risultato è stato un mandato d'arresto da parte dell'ufficio del pubblico ministero degli Emirati Arabi Uniti, che ha definito il video in questione “arrogante”, in quanto attraverso lo stesso viene evidenziata la sua ricchezza.

Secondo quanto afferma l'agenzia di stampa statale WAM, le immagini in questione "insultano e ridicolizzano la società degli Emirati e invitano ad avere un'opinione pubblica dannosa nei confronti dei cittadini", così come riferito da Arabian Business.

Nel video, che trovate qui sotto, si vede un uomo che entra in uno showroom con diverse banconote in mano, affiancato da due soci che trasportano un enorme vassoio di denaro. L'uomo procede per lo showroom assieme ad una persona di fiducia che si identifica come il proprietario dello stesso concessionario, per poi distribuire soldi ai dipendenti "in un modo che rivela imprudenza e mancanza di apprezzamento del valore del denaro", secondo l'ufficio del procuratore.

E' noto e risaputo quanto negli EAU circolino vetture da mille e una notte, come ad esempio la Ferrari F8XX by Mansory avvistata di recente a Dubai, ma un conto è possedere tale vetture e usarle per circolare, un altro è mostrarle e ostentarle.

"Il video – ha proseguito il procuratore emiratino - promuove un'immagine mentale sbagliata e offensiva dei cittadini degli Emirati e li mette in ridicolo, quindi incita e provoca l'opinione pubblica, il che danneggia l'interesse pubblico".

L'uomo protagonista del filmato non è stato identificato ma è accusato di utilizzo della rete informatica per diffondere propaganda sensazionale che provocherebbe l'opinione pubblica e lederebbe l'interesse pubblico, oltre all'accusa di pubblicazione di contenuti non rispondenti agli standard dei contenuti mediatici.

La procura ha deciso di convocare il titolare dell'autosalone per una sua testimonianza anche se lo stesso non risulta indagato. Non è chiaro cosa rischi colui che ha pubblicato il video su TikTok, ma tenendo conto delle severissime leggi arabe non è da escludere una pesante sanzione.

La cosa certa è che tale vicenda solleva numerosi dubbi tenendo conto che poche settimane fa a Dubai è stata acquistata una targa per 14,3 milioni di dollari: se questa non è ostentazione che cos'è?