TikToker esegue aggiornamento della sua Tesla e rimane 'intrappolata' per 40 minuti

E' rimasta chiusa nella sua Tesla Model 3 per 40 minuti sotto un sol leone. Questa la disavventura di una TikToker, il cui video è divenuto virale facendo il giro del mondo. La giovane, che trovate nel filmato più sotto, ha deciso di fare un aggiornamento del software della M3, ma qualcosa è andato storto.

Protagonista del filmato è Brianna Janel, che sembra stesse seguendo le istruzioni alla lettera. Sul manuale Tesla si legge infatti che "Le funzioni del veicolo, inclusi alcuni sistemi di sicurezza e l'apertura o la chiusura di portiere o finestrini, potrebbero essere limitate o disabilitate durante l'installazione, pena il rischio di provocare dei danni”.

Janel si è accomodata sul sedile del guidatore, ha fatto partire l'upgrade e non ha tentato di aprire le portiere o di abbassare i finestrini durante l'update, rimanendo così di fatto bloccata all'interno della sua Tesla Model 3, auto che sta 'distruggendo' il mercato dell'elettrico.

Come ricorda Jalopnik, i meccanismi delle portiere della Model 3 e della Y sono azionati elettronicamente e in circostanze simili si possono sbloccare dall'interno con un semplice pulsante. E' anche possibile utilizzare lo sblocco manuale, anche se Tesla mette in guardia dall'utilizzo di questo meccanismo, spiegando che dovrebbe essere utilizzato solo se la vettura sia senza alimentazione.

Janel era a conoscenza di questa opzione ma non voleva rischiare di danneggiare l'auto, seguendo le istruzioni, di conseguenza è rimasta bloccata nel caldo a lungo. Lucid Motors, a differenza di Tesla, consiglia a tutti gli occupanti di lasciare il veicolo prima di un aggiornamento software in quanto si potrebbero bloccare o sbloccare le porte durante l'update. Di conseguenza viene scandito un conto alla rovescia di due minuti dando il tempo al proprietario di scendere dall'auto.

Tesla, invece, non richiede al proprietario di lasciare la vettura durante l'aggiornamento, consigliando inoltre di eseguire l'update il prima possibile. Secondo Janel la stima dell'aggiornamento, forse l'update 2024.2.6 di Tesla contro il gelo, era di 24 minuti ma alla fine l'operazione è durata 40 minuti, con l'abitacolo che nel frattempo è arrivato a 115 gradi Fahrenheit, pari a 46 gradi centigradi.

In ogni caso la giovane tiktoker ha detto di non essere rimasta delusa da Tesla (auto che possiede da 6 anni) e che continuerà a tenere ancora a lungo. Secondo Jalopnik: “Tesla deve richiedere che tutti gli occupanti escano dal veicolo prima di iniziare l'installazione del software, o almeno modificare la sua terminologia per evitare che si verifichino incidenti come questo, soprattutto mentre ci avviciniamo ad un'estate con temperature globali più elevate che mai”.

