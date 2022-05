Tifoso della Roma si schianta con lo scooter mentre insulta gli avversari del Leicester

La notte del 5 maggio 2022 rimarrà indelebile nella mente e nel cuore di tutti i tifosi della AS Roma, soprattutto di quelli che hanno riempito fino all'inverosimile lo Stadio Olimpico per vedere la loro squadra battere il Leicester City in Conference League e accedere alla finale. Anche le storie più belle però hanno almeno un neo...

La serata è stata magica in campo come fuori, con zero episodi di violenza e nessun problema per la polizia, che ha controllato con dedizione i dintorni dello Stadio Olimpico senza registrare eventi particolari.

Nel corso della serata c'è stato persino un omaggio spontaneo al mister Claudio Ranieri, applaudito dall'intero stadio all'unanimità - episodio che ha commosso il tecnico.

Tuttavia un tifoso della Roma particolarmente nervoso ha ben pensato di ricoprire d'insulti i tifosi avversari del Leicester, ottenendo la sua bella dose di Instant Karma. In un video apparso sul web, e ripubblicato da Fanpage.it, si vede chiaramente il tifoso della Roma a bordo di uno scooter in sharing insultare i tifosi della squadra inglese, appena prima di tamponare un'auto ferma in coda.

Una volta a terra, il tifoso ha fatto cadere un altro scooter che lo seguiva, mentre i tifosi del Leicester all'interno di un autobus hanno iniziato a esultare per l'accaduto. Una scena degna del più tragico Fantozzi.



