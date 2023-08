Tifone, trofeo riservato ai primi 3 classificati al Gp di Monza: sapete a cosa si ispira?

Sale altissimo il conto alla rovescia in vista del Gp di Monza. Come da date del campionato di Formula 1 2023, l'evento sul circuito brianzolo si terrà questa domenica, 3 settembre 2023, ed essendo oggi giovedì è ormai ufficialmente iniziato il weekend più atteso dagli appassionati italiani di F1.

In vista del grande show è stato presentato Tifone, il trofeo riservato ai primi tre classificati al termine del Gp di Monza 2023. A produrlo è stata Ruth Beraha, artista del museo Pirelli Hangar Bicocca, considerata uno dei talenti più interessanti della scena non soltanto nazionale, avendo ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia in Italia quanto negli Stati Uniti.

L'ispirazione a Beraha è venuta vedendo gli scarichi delle monoposto, precisamente i collettori, e alla parte meccanica l'artista ha deciso di associare quella mitologica, leggasi i serpenti della capigliatura di Tifone, figlio di Gea.

“Il trofeo è come una creatura domata – racconta l'artista - quando il vincitore della gara la tiene in mano, ma sempre minacciosa e capace di rimettere in gioco tutto”. Per produrre Tifone, come spiega Primaonline, sono state utilizzate un mix di tecniche robotizzate all'avanguardia e altre più tradizionali per la lucidatura e la saldatura.

“Quando ho iniziato a studiare la Formula 1 – spiega ancora Beraha - mi sono resa subito conto che la tecnologia è una parte fondamentale di questo sport. Volevo omaggiarla e quindi ho cercato, all’interno della vettura, un elemento visivo da cui partire. Ho individuato i collettori che hanno una forma estremamente organica. Dai tubi del sistema di scarico, sono poi arrivata a immaginare i serpenti”.

Tifone sarà ufficialmente svelato nella giornata di domani, 1 settembre 13:30, presso il Pirelli Tyres Talk ospitato al Pirelli Hot Laps Garage che si trova tra i box 7 e 8 dell'Autodromo Nazionale. In attesa di scoprire dal vivo il trofeo, stando al numero uno dell'ACI, Sticchi Damiani, a Monza bisognerà dimenticarsi il record di presenze anche per una Ferrari sottotono.