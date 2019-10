Il tifone Hagibis ha spezzato le reni dell'industria automotive giapponese

Si continua a parlare dei danni creati dal super-tifone Hagibis, che si è scagliato in questi giorni contro il Giappone. Non abbiamo ancora il bilancio completo dell'impatto del tifone, ma i dati parziali sono già allarmanti: si parla di almeno 70 morti. Hagibis ha avuto un impatto estremamente serio anche sull'industria automotive giapponese.

Non solo i danni a concessionarie e filiera, ma anche i danni a strade e autostrade. Il tifone Hagibi ha interrotto l'elettricità in diverse aree, con la devastazione che nella giornata di sabato ha raggiunto Tokyo, ma anche le prefetture di Gunma, Yamanashi, Nagano, Shizuoka, Saitama e Kanagawa.

Il ciclone tropicale ha messo in ginocchio l'industria Giapponese, accanendosi in particolare con l'industria automobilistica. La Toyota ha dovuto sospendere tutte le attività in tre dei suoi impianti più importanti, ma non è l'unica: anche Nissan e Honda hanno dovuto interrompere i lavori. A luglio del 2018 l'uragano Jebi aveva prodotto danni simili all'automotive, ma Hagibi è considerato il tifone più potente della storia del Giappone dal 1958 ad oggi.

In alcuni casi il livello dell'acqua ha raggiunto i 76cm, mentre i palazzi e le strade venivano bombardate da raffiche da 310 Km/h.

Per il tifone hanno dovuto chiudere Disneyland Tokyo e Disey Sea, due dei parchi di divertimento più importanti del Paese.

Sempre per Hagibis sono state rinviate le qualifiche del GP di Suzuka.