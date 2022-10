TIER lancia il pass Go Autumn: sblocchi gratis per 3 mesi a 3,99 euro

Da qualche anno ormai le nostre città si sono riempite di servizi in sharing di monopattini ed e-bike, fra gli ultimi arrivati c'è TIER che abbiamo provato a Milano. La società ha appena lanciato un nuovo abbonamento che farà gola a moltissimi utenti: si può infatti azzerare il costo di sblocco per 120 giorni.

Così come accade con le auto e gli scooter, anche i monopattini e le e-bike in sharing si pagano a ogni minuto di utilizzo - salvo abbonamenti con minuti inclusi e così via. C'è però un dettaglio in più: a ogni sblocco bisogna sborsare solitamente 1 euro per avere accesso ai veicoli, una politica che non piace a moltissimi utenti.

Ebbene Tier ha appena lanciato il pass Go Autumn per avere sblocchi illimitati per 120 giorni. Si tratta della classica offerta che non si può rifiutare: con soli 3,99 euro al posto di 19,96 euro possiamo avere sblocchi gratuiti per tre mesi e pagare solo i minuti effettivi di utilizzo, un pass ottimo per chi magari usa monopattini ed e-bike per brevissimi tratti e più volte al giorno. Trovate il pass Go Autumn direttamente all'interno l'app TIER per smartphone. Un'offerta ottima, soprattutto perché un solo mese di sblocchi gratis costa solitamente 4,99 euro...

A proposito dell'azienda di sharing, abbiamo intervistato il General Manager di TIER per l'Italia Saverio Galardi.