Theon Design ringiovanisce la Porsche 911 964: carrozzeria in fibra di carbonio e 400 CV

Quando si uniscono le due parole, Porsche e restomod, subito si pensa alla californiana Singer Vehicles che di recente ha stretto una vere e propria collaborazione con il costruttore di Zuffenhausen, ma ci sono tanti altri costruttori che operano sulle 911 del passato, come l’inglese Theon Design, che ha la sua ricetta per la generazione 964.

Quella che vedete è l’ultima nata in casa Theon, e in particolare parliamo di una 911 Carrera 4 generazione 964 che in questo caso è diventata trazione posteriore e più capace sotto ogni punto di vista, grazie a numerosi accorgimenti praticamente invisibili.

La carrozzeria ad esempio è realizzata interamente in fibra di carbonio, così da ridurre al minimo il peso totale della vettura, che ora ferma l’ago della bilancia a soli 1164 kg, che vengono spostati da un motore flat-six originale da 4.0 litri che però è salito di potenza fino a toccare i 400 CV mantenendo l’aspirazione naturale, ma all’occorrenza il costruttore può alloggiare anche unità sovralimentate (il flat-six sovralimentato di Theon Design è un’opera d’arte).

Il peso scende, la potenza sale, ma anche il comparto dinamico dell’auto cresce di pari passo per assecondare le prestazioni migliorate della vettura: dietro ai cerchi con design Fuchs, scelto dal cliente che l’ha commissionata, si nasconde un nuovo impianto frenante carbo-ceramico, mentre le sospensioni sono completamente regolabili e il pilota può selezionare fino a cinque modalità di guida differenti. Sul posteriore c’è anche un ala attiva che migliora le caratteristiche aerodinamiche della vettura.

Non mancano poi delle comodità a cui oggi non si può fare a meno, come l’aria condizionata, un vano portaoggetti con ricarica wireless per lo smartphone e un sistema Bluetooth per ascoltare la musica tramite l’impianto stereo della Focal. Parliamo dunque di una special che in quanto tale richiede una spesa notevole per essere messa in garage: il costo per una Porche modificata da Theon parte da 380.000 sterline (circa 433.700 euro al cambio attuale), a cui bisogna aggiungere il costo della vettura donatrice.