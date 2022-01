Theon Design mostra la sua Porsche 964 restomod: sovralimentata e con sospensioni adattive

Quando si parla di restomod su base Porsche si pensa subito alla californiana Singer Vehicles, ma esistono altri costruttori specializzati sulle sportive di Zuffenhuasen. Nel Regno Unito c'è Theon Design che ha quasi ultimato la sua ultima commissione su base Porsche 964.

Sul finire del 2021 vi avevamo mostrato il flat-six Porsche realizzato da Theon Design che verrà equipaggiato su questa vettura, e ora scopriamo interessanti novità sul modello finale. Ma per parlare di questo progetto, denominato BEL001, bisogna iniziare per forza dal propulsore, ossia il 6 cilindri Porsche raffreddato ad aria da 3.6 litri, che è stato equipaggiato con un compressore a cinghia della Rotrex, che offre una risposta più lineare e priva di turbo lag, con una potenza che si attesta su 456 CV e 500 Nm di coppia.

L’auto ha un potenziale molto superiore alla 964 originale, per questo il costruttore ha riservato molte attenzioni anche sul comparto dinamico, con l’adozione di sospensioni adattive sviluppate con la collaborazione di TracTive, e dotato di varie modalità di guida, messe a punto sulle strade che si dipanano attorno alla fabbrica di Theon Design, nell’Oxfordshire.

L’auto originale è stata completamente smontata e ricostruita, e nel frattempo ha ricevuto una nuova colorazione acquamarina con pinze dei freni gialle e adesivi beige che riprendono la colorazione dorata dei cerchi in stile Fuchs. Il cliente che l’ha commissionata avrà richiesto un trattamento speciale anche per gli interni, ma per quelli dobbiamo aspettare. Non vediamo l’ora di vederla finita.