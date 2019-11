TheBlockZone, il sito che vende le auto mai ricreate ufficialmente da LEGO

Il delizioso marchio di giocattoli a mattoncini LEGO ha sicuramente una grande tradizione di costruzioni motoristiche, con moltissimi modelli ricreati in modo ufficiale e un'intera serie dedicata - la Speed Champions. Sono però molte le auto che la compagnia danese non ha mai rifatto, molte delle quali sono in vendita su questo sito.

Si chiama TheBlockZone ed è un negozio online che offre una grande selezione di automobili da costruire mattoncino su mattoncino, tutti modelli che - per un motivo o per un altro - la vera LEGO non ha mai portato sul mercato in maniera plateale. Troviamo così decine di modelli dettagliati, pensiamo ad esempio all'eccezionale McLaren P1 da 3.300 pezzi, alla Porsche 919 Hybrid, alla Ferrari F40 oppure alla Mercedes-AMG G63 6x6.

È possibile inoltre aggiungere il controllo remoto per trasformare tutti i modellini in auto radiocomandate, fra l'altro un'idea regalo a dir poco originale in vista dell'imminente Natale. Alcune varianti proposte da TheBlockZone sono addirittura più dettagliate delle controparti ufficiali create sotto licenza da LEGO, inoltre a volte sono anche meno costose; pensiamo ad esempio alla Bugatti Chiron LEGO da 3.599 pezzi dal costo di 350 dollari, con TheBlockZone che offre una Bugatti Divo praticamente in copia carbone da 3.858 pezzi a soli 114 dollari. L'unico inconveniente talvolta sarà acquistare le istruzioni di assemblaggio dal creatore di ogni modello, nulla però che possa bloccare la "fame" di un appassionato.