The Stig spinge l'Audi RS6 Avant nel circuito di Top Gear, il video

Da grandi station wagon derivano grandi responsabilità. L'Audi RS6 Avant sfiora i 5 metri di lunghezza (4995 mm) e pesa 2150 kg, dati che rendono ancora più interessante vedere il suo comportamento in pista. A domarla ci pensa The Stig, il tracciato è ovviamente il Top Gear Test Track.

La RS6 Avant di ultima generazione (C8) sembra trovarsi a suo agio tra le curve del tracciato ricavato dall'aeroporto abbandonato di Dunsfold Park. Certo, è evidente un lieve sottosterzo, limitato dalle ruote posteriori sterzanti, ma è anche impressionante la velocità con la quale la wagon si proietta in avanti dopo aver superato l'apice della curva. Il V8 biturbo da 4,0 litri è capace di erogare 600 CV di potenza massima e ben 800 Nm di coppia: numeri da vera supercar. Il sonoro del V8 è sorprendente: corposo e rauco... ma c'è il "trucchetto". Pur non essendo manipolato il suono non proviene dall'abitacolo, la troupe BBC ha montato un microfono accanto agli scarichi.

La RS6 ha una parte ibrida molto limitata, il sistema da 48 Volt fornisce un boost di potenza di 16 CV. Vedremo in futuro una versione plug-in? Stando alle dichiarazioni Audi no, sarà necessario attendere la prossima generazione.

La potente wagon aveva già attirato la curiosità del canale YouTube L'argus che l'ha testata nel leggendario Nürburgring Nordschleife.