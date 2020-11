Dwayne 'The Rock' Johnson è troppo grosso per la Porsche Taycan: non ci entra!

Red Notice è una produzione estremamente importante per Netflix, in quanto la società statunitense vi ha investito una quantità di soldi spropositata. Ad oggi è già tra i film in streaming più costosi di sempre con un budget di circa 188 milioni di dollari, e il debutto sulla piattaforma di streaming è atteso per il 2021.

Per l'occasione Netflix ha ingaggiato nientepopodimeno che Dwayne Johnson e Gal Gadot, mentre Ryan Reynolds tornerà sugli schermi dopo esser comparso in 6 Underground. A ogni modo le riprese di Red Notice non sono andate sempre per il verso giusto, soprattutto a causa della pandemia di coronavirus che ha arrestato i lavori per molte settimane a partire dallo scorso aprile. Le cose sono tornate "alla normalità" durante il mese di settembre, ma Dwayne Johnson ha un altro problema.

Come potete notare dal post Instagram in fondo alla pagina, "The Rock" ha rivelato un inconveniente divertente e allo stesso tempo costoso. Per farla breve, viste le dimensioni non convenzionali dell'attore, il suo ingresso in una Porsche Taycan è stato compromesso. In quel momento bisognava girare "una grossa scena d'inseguimento" ma, quando è arrivato il momento di passare all'azione, lo sceneggiatore e produttore Rawson Marshall Thurber ha chiesto a Dwayne Johnson di saltare a bordo della EV tedesca, ma quest'ultimo ha avuto problemi a farci entrare il proprio didietro.

Ecco le parole del produttore nel merito:"Alla fine abbiamo dimostrato la nostra sveltezza di pensiero nel prendere decisioni su due piedi trovando modi 'creativi' per portare a casa la scena nonostante tutto." E' ovvio che un contrattempo simile non sorprende quando in ballo c'è Dwayne Johnson e quindi se volete produrre una pellicola cinematografica ingaggiandolo, sappiate che dovrete optare per macchine più grosse.

Non è la prima volta che il colossale attore si trova in una situazione del genere: anni fa, durante le riprese di Ballers di HBO, si incastrò nella spettacolare Ferrari LaFerrari. Per concludere tornando alla Taycan, ecco un esemplare mentre sfida la Harley-Davidson LiveWire: chi la spunta? L'auto elettrica del produttore di Stoccarda sta avendo un grande successo tra i consumatori, ma sta al contempo penalizzando la Panamera.