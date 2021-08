The Lamborghini Miura in vendita a 6400 €: il libro sull'icona di Sant'Agata Bolognese

Miura. Un nome che non ha bisogno di presentazioni o spiegazioni. Un’auto iconica e diventata leggenda nel corso degli anni, considerata da molti come la più bella auto mai creata da un uomo, nella fattispecie da Marcello Gandini. Tutto ciò che la riguarda sta diventando merce rara e costosa, e il libro The Lamborghini Miura non è da meno.

Tutto ciò che gira attorno a questa leggendaria quattro ruote acquista un’aura di esclusività e di romanticismo, comprese le storie che la riguardano, che molto spesso diventano quasi delle favole – leggete la storia di questo esemplare rimasto in un magazzino per 40 anni e ora in vendita con prezzo superiore ai 2 milioni di euro.

Le testimonianze, le storie, i segreti e tutto quello che può riguardare questa formidabile vettura, è racchiuso all’interno del libro The Lamborghini Miura, una pubblicazione del 2020 ad opera di Simon Kidston, un grandissimo conoscitore ed esperto di auto storiche e di aste che le riguardano.

Questa “enciclopedia” della Miura è un volume da 454 pagine che è stato pubblicato in un’edizione limitatissima di sole 762 copie, numero equivalente alle Miura vendute originariamente, e una di queste copie è ora in vendita da Horton Books, nel Regno Unito, con un prezzo di 5500 sterline (circa 6420 euro al cambio attuale).

All’interno del libro c’è davvero di tutto, comprese le interviste a tutti gli uomini chiave che si sono avvicendati nello sviluppo e nella costruzione della leggenda di Sant’Agata Bolognese, da molti considerata come la prima vera supercar.