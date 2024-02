The Grand Tour - Sand Job, annunciata la penultima puntata di GT. Il trailer

Il prossimo speciale "The Grand Tour: Sand Job" ha finalmente fissato la data d'uscita con tanto di trailer. Ovviamente in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 16 febbraio. Questo attesissimo episodio vedrà Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May riunirsi per un'avventura senza precedenti nel cuore dell'Africa.

Il logline del programma rivela che il trio si recherà nella remota Mauritania, dove seguiranno le tracce del leggendario rally Parigi-Dakar. Tuttavia, anziché competere con veicoli appositamente progettati per affrontare il difficile percorso della Dakar, i tre protagonisti dovranno affrontare l'avventura a bordo di automobili sportive opportunamente modificate. Il loro viaggio li condurrà attraverso paesaggi mozzafiato, includendo il Sahara e pericolosi guadi fluviali.

Questo nuovo speciale segue il successo ottenuto da "The Grand Tour: Eurocrash", presentato in anteprima lo scorso giugno. Si tratta del quinto e ultimo speciale della serie che si è da poco concluso in Zimbabwe, con il suo lancio previsto per il prossimo anno.

Noto anche per il suo coinvolgimento nel popolare programma "Clarkson's Farm" su Prime Video, Jeremy Clarckson ha anche recentemente condiviso i motivi del suo progressivo allontanamento da The Grand Tour. In sintesi, Clarkson ha dichiarato che la natura estremamente fisica delle attività richieste lo ha portato a sentirsi inadatto e fuori forma per affrontare ulteriori sfide.

Jeremy Clarkson è stato anche recentemente contestato per via di alcune sue opinioni, specialmente sulle auto elettriche. Egli infatti sostiene che esista una vera e propria lobby delle auto elettriche, inneggiando ad una sorta di "complotto". In un ultimo suo intervento, ad esempio, Clarkson ha spiegato i motivi per cui "la lobby delle auto elettriche non vincerà mai".