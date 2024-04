The Grand Tour continuerà anche senza Jeremy Clarkson, Hammond e May: chi lo condurrà?

A fine gennaio 2024, Jeremy Clarkson ha annunciato il suo addio a The Grand Tour, definendosi inadatto, grasso e vecchio. Assieme a lui se ne andranno anche gli altri due “moschettieri”, leggasi Richard Hammond e James May.

Scontato pensare ad una chiusura del programma ma sembra che Amazon sia ormai certa di continuare l'avventura di TGT anche senza il trio inglese di cui sopra. Un po' come fatto dalla BBC con Top Gear, che Jeremy Clarkson ha definito lo show dell'uomo, anche con The Grand Tour si proseguirà con nuovi protagonisti.

Ovviamente Top Gear non è mai riuscito a raggiungere gli ascolti ottenuti in precedenza con il mitico Trio, ma in ogni caso è rimasto uno show con il suo pubblico e sicuramente gradito a tutti gli amanti dei motori. Lo stesso punterà a fare The Grand Tour, per cui la società di produzione Studio Lambert, assumerà la gestione dello spettacolo dai suoi attuali produttori, Flat Four Films.

Ma chi potrebbe presentare il programma? Al momento tutto tace e bisognerà capire anche se il format resterà lo stesso o se lo show verrà in qualche modo modificato. Non sarà comunque la prima volta nel caso in cui verranno apportate delle novità visto che inizialmente The Grand Tour era partito con un format molto simile a Top Gear, quindi con i presentatori in studio con tanto di pubblico, e servizi “in esterna”.

Dopo di che si era passati a delle puntate “speciali”, non a cadenza regolari, divenute dei veri e propri lungometraggi nel 2019. Curioso come anche il più volte citato Top Gear sia giunto ad un punto di svolta negli ultimi tempi. Dopo il terribile incidente di Freddie Flintoff, uno dei presentatori, la BBC ha deciso per il momento di congelare lo show e non è ben chiaro se lo stesso riprenderà prima o poi, o se si tratta di una vera e propria cancellazione.

Dopo l'addio, con tanto di rissa, di Jeremy Clarkson, seguito da Hammond e May, la conduzione dello spettacolo motoristico britannico era stata affidata a Chris Harris, Freddie Flintoff e Paddy McGuinness. I tre hanno presentato lo show fino all'incidente avvenuto durante le riprese nel 2022.

