The Drive ha guidato la Bugatti Chiron Pur Sport: un sogno ad occhi aperti

I ragazzi del portale specializzato The Drive hanno potuto mettere le mani su quella che è una delle vetture più costose al mondo: la Bugatti Chiron Pur Sport. Nello specifico, l'esemplare testato ha un valore che sfiora i 4 milioni di dollari e, come era lecito aspettarsi, l'esperienza al volante è stata più unica che rara.

Come sapreste nel caso in cui seguiste da vicino il brand francese di lusso a quattro ruote, la variante Pur Sport della Chiron si concentra totalmente sul conducente per offrirgli prestazioni fuori di testa e un carico verticale da macchina da corsa. Il colossale alettone posteriore serve proprio a tenere la hypercar incollata al suolo, in modo tale che il pazzesco W16 quad-turbo da 8,0 litri non la mandi direttamente sulla Luna attraverso i suoi 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia.

In totale, la casa di Molsheim ha deciso di produrre soltanto 60 Chiron Pur Sport, per le quali è stato fissato un prezzo di partenza USA da 3.599.000 dollari. Nello specifico, l'unità affidata a The Drive contiene i seguenti optional: pacchetto estetico Italian Red da 80.000 dollari, pacchetto interni Italian Red da 60.000 dollari e il misterioso "Pur Sport split" dal valore di 220.000 dollari. All'atto pratico i soli optional aggiuntivi sono equiparabili al prezzo utile a portarsi a casa una Ferrari intera.

A ogni modo, The Drive non ha spinto al limite la Chiron Pur Sport in pista, ma ha deciso di godersela sulle strade pubbliche cercando di cogliere l'esperienza di un bolide tanto estremo quando messo di fronte all'asfalto che percorriamo tutti i giorni. Uno degli obiettivi del portale americano è quello di raccogliere le 10 migliori domande fatte in queste ore dagli utenti per provare a rispondervi nel modo più esaustivo possibile inserendo il tutto nella recensione definitiva.

Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo condividere tutti i dettagli sulla Bugatti Chiron Pur Sport e le differenze esistenti rispetto al "modello base". Il mostro da pista, disponibile in una serie di intriganti colorazioni, non si esalta soltanto quando lanciato a tutta su un tracciato, ma sa anche librarsi con grazia sulle tortuose strade di montagna e attraverso panorami mozzafiato.